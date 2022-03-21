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    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

Журналист высказался о побеге Ивана Урганта в другую страну

Ведущий и актер Иван Ургант столько заработал, что может одолжить деньги банку, уверен журналист. Отар Кушанашвили на своем YouTube-проекте «Каково?!» призвал людей не беспокоиться о звездах, которые улетели во время спецоперации за границу.

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