Журналист высказался о побеге Ивана Урганта в другую страну

Ведущий и актер Иван Ургант столько заработал, что может одолжить деньги банку, уверен журналист. Отар Кушанашвили на своем YouTube-проекте «Каково?!» призвал людей не беспокоиться о звездах, которые улетели во время спецоперации за границу.
Ведущий и актер Иван Ургант столько заработал, что может одолжить деньги банку, уверен журналист. Отар Кушанашвили на своем YouTube-проекте «Каково?!» призвал людей не беспокоиться о звездах, которые улетели во время спецоперации за границу.
Свежие комментарии