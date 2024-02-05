Рэпера Killer Mike задержали прямо во время церемонии вручения "Грэмми"

Полиция прилюдно надела наручники на человека, который только что получил три высокие награды.Издание The Hollywood Reporter сообщило о том, что полиция Лос-Анджелеса заявилась на церемонию вручения премии "Грэмми", где провела задержание рэпера Killer Mike (настоящее имя Майкл Сантьяго Рендер), не уточнив в чём его подозревают.
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