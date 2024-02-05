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Рэпера Killer Mike задержали прямо во время церемонии вручения "Грэмми"

Рэпера Killer Mike задержали прямо во время церемонии вручения "Грэмми"

Полиция прилюдно надела наручники на человека, который только что получил три высокие награды.Издание The Hollywood Reporter сообщило о том, что полиция Лос-Анджелеса заявилась на церемонию вручения премии "Грэмми", где провела задержание рэпера Killer Mike (настоящее имя Майкл Сантьяго Рендер), не уточнив в чём его подозревают.

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