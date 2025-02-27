Одиннадцать лет назад, в ночь на 27 февраля 2014 года, над Верховным советом и Советом министров Крыма силами спецназа ВС РФ были водружены российские флаги.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Одиннадцать лет назад, в ночь на 27 февраля 2014 года, над Верховным советом и Советом министров Крыма силами спецназа ВС РФ были водружены российские флаги.
Свежие комментарии