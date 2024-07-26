Гражданин Германии Рико Кригер заявил, что выполнял задания Службы безопасности Украины в Минске до того, как был арестован и приговорен к смертной казни

Гражданин Германии Рико Кригер, приговоренный в Беларуси к смертной казни за наемническую деятельность и терроризм, заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1", что выполнял задания Службы безопасности Украины (СБУ) в Минске.
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