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Смолянам рассказали об экономии от модернизации освещения городских улиц

Смолянам рассказали об экономии от модернизации освещения городских улиц

Мэр Андрей Борисов показал, как за последние годы изменилась освещённость дорог, тротуаров, парков и скверов Смоленска Модернизированная система уличного освещения Смоленска помогла сэкономить более 200 млн рублей, сообщил мэр Андрей Борисов.

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