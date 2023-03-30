Смолянам рассказали об экономии от модернизации освещения городских улиц

Мэр Андрей Борисов показал, как за последние годы изменилась освещённость дорог, тротуаров, парков и скверов Смоленска Модернизированная система уличного освещения Смоленска помогла сэкономить более 200 млн рублей, сообщил мэр Андрей Борисов.