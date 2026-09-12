Украина: Два человека погибли в результате удара российского беспилотника по железнодорожной станции Звягель в Житомирской области; Удары беспилотников также были нацелены на железнодорожную инфраструктуру в Фастове Киевской области, а также Луцке и Ковеле Волынской области.