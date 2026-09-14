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«Анна-детективъ» становится книгой: в сентябре выходит роман «Дело утопленниц»

«Анна-детективъ» становится книгой: в сентябре выходит роман «Дело утопленниц»

История популярного сериала «Анна-детективъ» продолжится уже на бумаге. В сентябре издательство «РИПОЛ классик», издательская платформа RUGRAM и литературная платформа «Литнет» при поддержке Star Media выпускают роман Софьи Ведищевой «Анна-детективъ: Дело утопленниц».

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