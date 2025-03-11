Следователи возбудили дело о теракте после массированной атакой беспилотников

Правоохранители в том числе установят обстоятельства произошедшего и размер причиненного ущерба Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт" после массированной атаки беспилотников по Москве и регионам, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.