Следователи возбудили дело о теракте после массированной атакой беспилотников

Правоохранители в том числе установят обстоятельства произошедшего и размер причиненного ущерба Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт" после массированной атаки беспилотников по Москве и регионам, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
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