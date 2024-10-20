Проклятье отсталости и разворот фортуны

Нобелевские лауреаты предприняли масштабную попытку анализа вековых разрывов в благосостоянии между странами, предложив оригинальную трактовку взаимодействия элит и масс в процессе формирования общественных институтовчитайте на monocle.
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