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Проклятье отсталости и разворот фортуны

Проклятье отсталости и разворот фортуны

Нобелевские лауреаты предприняли масштабную попытку анализа вековых разрывов в благосостоянии между странами, предложив оригинальную трактовку взаимодействия элит и масс в процессе формирования общественных институтовчитайте на monocle.

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