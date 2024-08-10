Если жалко выбрасывать: как использовать старые чашки и блюдца в декоре

Старые чашки и блюдца, возможно, хранят в себе не только воспоминания, но и ценность для интерьера. Вместо того чтобы прятать их в шкафу, попробуйте дать этим предметам вторую жизнь, превратив их в уникальные элементы декора.
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