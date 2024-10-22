Иванишвили заявил о предложении от Запада повоевать с Россией три—четыре дня

ТБИЛИСИ, 21 окт — РИА Новости. Запад предлагал бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией, заявил основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили в интервью телекомпании "Имеди".
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