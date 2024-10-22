Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 746 подписчиков

Иванишвили заявил о предложении от Запада повоевать с Россией три—четыре дня

Иванишвили заявил о предложении от Запада повоевать с Россией три—четыре дня

ТБИЛИСИ, 21 окт — РИА Новости. Запад предлагал бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией, заявил основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили в интервью телекомпании "Имеди".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх