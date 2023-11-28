«Наслаждаюсь отдыхом». Карацев показал, как катается на мотоцикле

«Наслаждаюсь отдыхом », – подписал Карацев, выложив фото на мотоцикле и с доской для серфинга. 7 теннисистов из России закончили год в топ-100 – рекорд! Мы подняли цифры с 1991-го Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.