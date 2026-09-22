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Царьград

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«Вспомнил всё!»: Глава МИД Украины Сибига публично разнес Венгрию и лично Орбана

«Вспомнил всё!»: Глава МИД Украины Сибига публично разнес Венгрию и лично Орбана

Глава МИД Украины Андрей Сибига выразил замешательство из-за отказа Венгрии присоединиться к «Карпатской восьмерке» и строить топливные хранилища для Киева.

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