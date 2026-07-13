Гуляли в посадке возле Зелёного, наткнулись на такие библейские послания на некоторых деревьях. Возникают вопросы: кто это делал, зачем, для кого, почему именно в посадке? Донецкая группа новостей.
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Гуляли в посадке возле Зелёного, наткнулись на такие библейские послания на некоторых деревьях. Возникают вопросы: кто это делал, зачем, для кого, почему именно в посадке? Донецкая группа новостей.
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