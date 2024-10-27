Двое сбежавших из липецкой колонии заключенных направлялись в Подмосковье

Двое из шести заключенных, которые сбежали из липецкой исправительной колонии №2, собирались в Московскую область, а остальные направлялись в Тамбов, где хотели пересечь границу, чтобы добраться до Узбекистана, заявил один из задержанных преступников.
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