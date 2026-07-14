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Рыночное поведение Трампа описали

Рыночное поведение Трампа описали

Финансовая отчетность президента США Дональда Трампа свидетельствует о том, что, в то время как он и двое его сыновей призывали инвесторов вкладывать средства в криптовалютные проекты, сам глава Соединенных Штатов направлял значительную часть полученных на этом рынке доходов в более надежные инструменты.

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