Догорающие обломки БПЛА сняли на видео возле трассы в Подольске

В ночь на 29 мая в Подмосковье и Москве сбили три беспилотника.В районе Центральной кольцевой автомобильной дороги в подмосковном Подольске сняли горящие обломки вражеского беспилотника, который поразили средства противовоздушной обороны.
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