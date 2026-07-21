Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Таджиков не трогать": Нам – гнилые фрукты, им – свобода торговли. Диаспора порешала. А Путин в курсе?

"Таджиков не трогать": Нам – гнилые фрукты, им – свобода торговли. Диаспора порешала. А Путин в курсе?

Царьград Коллаж Царьграда Житель Уфы с принципиальной гражданской позицией борется против нелегальной торговли тухлятиной.

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Комментарии
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Александр
кирил ермаков
Санёк, эа идиота на МТ, ты!
Кирюша, ты тоже гнильё покупаешь?Не болей,ущербный разумом.
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2 м.
Александр
Василий Небендзя
Путинизм - это власть этнических ОПГ-диаспор плюс исламизация всей страны!
Давно в мечеть ходишь?
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2 м.
Евгений МакЛауд
ща путин красную линию нарисует и усё будет просто шикарно!!!
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2 м.