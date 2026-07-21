"Таджиков не трогать": Нам – гнилые фрукты, им – свобода торговли. Диаспора порешала. А Путин в курсе?

Царьград Коллаж Царьграда Житель Уфы с принципиальной гражданской позицией борется против нелегальной торговли тухлятиной.
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