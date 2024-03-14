Путин обратился к россиянам перед президентскими выборами

Нынешний глава государства назвал предстоящее голосование крайне важным событием и призвал жителей страны принять в нем участие Владимир Путин перед трехдневным голосованием на выборах президента выступил с обращением к россиянам.
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