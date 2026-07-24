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Царьград

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VK и "ТопБЛОГ" запустили учебный трек по созданию контента

VK и "ТопБЛОГ" запустили учебный трек по созданию контента

Проект "ТопБЛОГ" от "Россия - страна возможностей" и VK запустил "Медиакампус", образовательный модуль для создания популярного контента.

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