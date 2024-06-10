9 советов, которые помогут избавиться от комаров в доме

Комары могут стать настоящим кошмаром в доме, особенно с наступлением сезона дождей. Эти маленькие кровососы не только вызывают зуд и раздражение своими укусами, но и могут переносить опасные заболевания.
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