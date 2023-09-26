Минувшей ночью российские ударные беспилотники «Герань-2» нанесли очередной удар по портовой инфраструктуре Украины в Одесской области.
Российские «Герани» нанесли новый удар по украинским портам в Одесской области
Комментарии
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Владимир Четвериков
Для высадки морского десанта необходимо провести разминирование берега, который бандерлоги основательно засеяли минами, а они нейтрально на это смотреть не будут, а во вторых - кто и как будет снабжать этот десант, "мяса" у хохлов хватает, наших просто им завалят и скинут в море. Про воздушный десант даже писать не буду, так как это из разряда ненаучной фантастики. Для осуществления десанта необходим "огневой вал" на глубину 1-3 км. Вот только никто из наших "верхов" на это не подпишется из-за количества жертв среди гражданских.
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8 час.
А Кудасов
Украинцы на такое и ответят: не нужна, ну и отвалите. Чё пишите?
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7 час.
А Кудасов
Пишут, что бомбим их, беспилотники там, а по нам от них получается больнее.
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7 час.
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