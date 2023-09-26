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Российские «Герани» нанесли новый удар по украинским портам в Одесской области

Российские «Герани» нанесли новый удар по украинским портам в Одесской области

Минувшей ночью российские ударные беспилотники «Герань-2» нанесли очередной удар по портовой инфраструктуре Украины в Одесской области.

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Комментарии
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Владимир Четвериков
Для высадки морского десанта необходимо провести разминирование берега, который бандерлоги основательно засеяли минами, а они нейтрально на это смотреть не будут, а во вторых - кто и как будет снабжать этот десант, &quot;мяса&quot; у хохлов хватает, наших просто им завалят и скинут в море. Про воздушный десант даже писать не буду, так как это из разряда ненаучной фантастики. Для осуществления десанта необходим &quot;огневой вал&quot; на глубину 1-3 км. Вот только никто из наших &quot;верхов&quot; на это не подпишется из-за количества жертв среди гражданских.
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8 час.
А Кудасов
Украинцы на такое и ответят: не нужна, ну и отвалите. Чё пишите?
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7 час.
А Кудасов
Пишут, что бомбим их, беспилотники там, а по нам от них получается больнее.
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7 час.

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