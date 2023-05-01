СЦКК ДНР: ВСУ выпустили три снаряда по Горловке

ВС Украины обстреляли Горловку, выпустив три снаряда натовского калибра 155 мм. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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