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СЦКК ДНР: ВСУ выпустили три снаряда по Горловке

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили три снаряда по Горловке

ВС Украины обстреляли Горловку, выпустив три снаряда натовского калибра 155 мм. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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