Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Учителя предлагают реформу ЕГЭ и ОГЭ

Учителя предлагают реформу ЕГЭ и ОГЭ

Рособрнадзор обсудил с экспертами изменения школьных экзаменов Эксперты Рособрнадзора решили не прекращать публикацию демоверсий экзаменов и продумать учет результатов ОГЭ после 9 класса для дальнейшей учебы, а также внести изменения в ЕГЭ по нескольким предметамФото: Алексей Белкин / Global Look PressОГЭ решили придать значимость В Москве в пятницу завершилось Всероссийское общественное обсуждение вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации.

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