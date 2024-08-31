Учителя предлагают реформу ЕГЭ и ОГЭ

Рособрнадзор обсудил с экспертами изменения школьных экзаменов Эксперты Рособрнадзора решили не прекращать публикацию демоверсий экзаменов и продумать учет результатов ОГЭ после 9 класса для дальнейшей учебы, а также внести изменения в ЕГЭ по нескольким предметамФото: Алексей Белкин / Global Look PressОГЭ решили придать значимость В Москве в пятницу завершилось Всероссийское общественное обсуждение вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации.