В России захотели увеличить пособие по уходу за ребенком

ЛДПР предложит проект об увеличении пособия по уходу за ребенком до полутора лет Депутаты Госдумы от ЛДПР направят на рассмотрение в российское правительство проект об увеличении пособия по уходу за ребенком до полутора лет.
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