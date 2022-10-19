ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Как женщины обманывают себя в «гражданском браке»

Как женщины обманывают себя в «гражданском браке»

Типичные доводы сторонников «гражданского брака» призваны убедить всех в том, что он «избавляет партнеров от излишних обязательств и позволяет лучше узнать друг друга, оценив взаимные чувства и проверив психологическую и сексуальную совместимость».

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