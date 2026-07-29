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Журнал «Профиль»

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Четверть месячной нормы осадков выпало за день на севере Подмосковья

Четверть месячной нормы осадков выпало за день на севере Подмосковья

В Волоколамске, где сильный дождь отмечается второй день подряд, выпало 15 мм осадков, в Талдоме 22 мм – что составляет чуть больше четверти от июльской нормы (26%), сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

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