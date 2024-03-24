Российские военные в зоне спецоперации© РИА Новости / Станислав КрасильниковСегодня 8,1K прочитали Главы государств Запада не ожидали быстрого уничтожения своего вооружения на Украине российскими военными, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.