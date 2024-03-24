МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 002 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tatyanadavydkina
    А он уверен что Россия на это согласна?Пашинян решил ост...
  • В В
    Ни о чём. Вот если бы он их не снял, а посадил, тогда эту новость и стоило бы смаковать. Но этого никогда не будет. Т...Президент РФ дал ...
  • Ирина Белоусова
    В России столько много армян живет, а этот деятель гадит всем и в России и в АрменииПашинян решил ост...

Не ожидали. СМИ раскрыли, как ход России в зоне СВО обескуражил Запад. Что произошло на Украине?

Не ожидали. СМИ раскрыли, как ход России в зоне СВО обескуражил Запад. Что произошло на Украине?

Российские военные в зоне спецоперации© РИА Новости / Станислав КрасильниковСегодня 8,1K прочитали Главы государств Запада не ожидали быстрого уничтожения своего вооружения на Украине российскими военными, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
sss
дай то бог
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх