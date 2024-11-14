"У человека крыша поехала": Историк доходчиво объяснил, почему слова казахского политика о России - полнейший бред

М

ММ

Развал СССР начался с переименования названия города Таллин в Таллинн! Не пора ли заново переобозвать все исконно русские города? Не Таллинн, а Колывань, вернуть все русские названия городов как было на карте СССР в 1980 году! И пофиг, что будут вопить нацики разных бывших республик. В конце концов дикари с Запада обзывают Москву Москоу, и ни один чиновник в этом Москоу не возмущается!