Страна и люди

9 503 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • GriG Ms
    Опять засранцы амеровские по гальюнам гадят , чтоб на ВВП надавить🧐Чем опасно для ко...
  • tatyanadavydkina
    Это говорит о том что он у нас умница.Советник Зеленско...
  • Svetlana Kuzmina
    Хотя бы то, что она призналась в обмане и её слова услышали на всей планете. Для этого нужно огромное мужество, и ЕС+...Меркель стала сим...

Готовы ли ВСУ принять наших «городских сумасшедших»?

Готовы ли ВСУ принять наших «городских сумасшедших»?

Как остановить недовольных российской действительностью, желающих повоевать против своей страны Дмитрий Родионов Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС ФСБ заявила о задержании в аэропорту Красноярска жителя Абакана, пытавшегося примкнуть к украинской армии.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх