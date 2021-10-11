10 российских сюжетов нового сезона НХЛ.

NHL.com/ru перед стартом регулярного чемпионата называет 10 сюжетов, связанных с российскими игроками, за которыми с особенным интересом будут наблюдать болельщики.
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