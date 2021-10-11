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10 российских сюжетов нового сезона НХЛ.

10 российских сюжетов нового сезона НХЛ.

NHL.com/ru перед стартом регулярного чемпионата называет 10 сюжетов, связанных с российскими игроками, за которыми с особенным интересом будут наблюдать болельщики.

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Лена Мисько
❌ Нападающий «Торонто» Илья Михеев может выбыть на долгий срок из-за травмы руки, полученной в игре с «Оттавой». Россиянин неудачно упал, после силового приёма от соперника... Здоровья! 👍
Лена Мисько
Ткачев в выставочном матче с «Анахаймом»: гол, передача и «+1» за 13:55. У него 1+4 в 6 играх предсезонки Форвард «Лос-Анджелеса» Владимир Ткачев набрал 2 (1+1) очка в выставочном матче против «Анахайма» (3:4 Б). Россиянин провел на льду 13 минут 55 секунд (2:09 – в большинстве, полезность «+1») и отметился 2 бросками в створ. В 6 матчах на предсезонке в активе Ткачева 5 (1+4) баллов.
Лена Мисько
Евгений Свечников подпишет полноценный контракт с «Виннипегом» 💣💥 Ранее игрок находился в клубе на просмотре. В минувшем сезоне НХЛ Свечников играл за «Детройт». Он провел 21 игру и абрал 8 (3+5) баллов.
Лена Мисько
«Коламбус» объявил окончательный состав клуба на предстоящий сезон НХЛ 🔥 В него вошёл и 20-летний российский нападающий Егор Чинахов. На предсезонном турнире он забил шесть голов в трёх матчах. Ждём дебют, Егор!
кузнецов владимир
"Колорадо Эвеланш" освободил нападающего Артема Анисимова от обязательств по пробному контракту. 33-летний россиянин провел в тренировочном лагере три контрольных матча из шести, в которых не набрал очков. Его среднее игровое время составило 14:40, а коэффициент полезности минус-1. В регулярном чемпионате НХЛ 2020-21 годов Анисимов выступал за "Оттава Сенаторз" и в 19 играх записал на свой счет девять (2+7) баллов за результативность. Центрфорвард был задрафтован в НХЛ клубом "Нью-Йорк Рейнджерс" в 2006 году во втором раунде под 54-м номером. В лиге он отыграл 13 сезонов за "Рейнджерс", "Коламбус Блю Джекетс", "Чикаго Блэкхокс" и "Сенаторз", заработав в 771 игре регулярных чемпионатов 376 (180+196) очков и ещё 17 (8+9) в 43 поединках розыгрыша Кубка Стэнли.
кузнецов владимир
похоже на этом карьера Анисимова в НХЛ закончена
Лена Мисько
ждем в КХЛ?
кузнецов владимир
скорее всего. у нас тут сезон дозаявок до декабря так что вполне может появиться
Лена Мисько
⚡️⚡️⚡️ Никита Гусев не нашёл подходящих вариантов в НХЛ. Игрок возвращается в Россию, где подпишет контракт со СКА.

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