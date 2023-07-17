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Степанова о словах Легкова про Путина: «Представляю, как грустно тем немногим нашим фэнам лыжных гонок, кто c Александром не согласен. Болеть-то вам, ребята, не за кого!»

Ранее олимпийский чемпион Сочи-2014, выступая на VK Fest, заявил: «Путин – самый лучший. Он поддерживает спортсменов и спорт, а мы должны поддержать его».

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