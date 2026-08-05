Почти воссоединение: как Ringo Старра чуть не превратился в новый проект битлов

В 1973 году я пережил странное чувство дежавю, смешанное с восторгом и неверием. Представьте себе: четверо парней, которые всего за три года до этого разорвали все нити, связывающие их в величайшую группу мира, вдруг снова оказались в одной студийной вселенной.