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Новости для Фанов

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Почти воссоединение: как Ringo Старра чуть не превратился в новый проект битлов

Почти воссоединение: как Ringo Старра чуть не превратился в новый проект битлов

В 1973 году я пережил странное чувство дежавю, смешанное с восторгом и неверием. Представьте себе: четверо парней, которые всего за три года до этого разорвали все нити, связывающие их в величайшую группу мира, вдруг снова оказались в одной студийной вселенной.

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