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Названы города Подмосковья с самым подешевевшим жильем в 2024 году

Названы города Подмосковья с самым подешевевшим жильем в 2024 году

Сильнее всего цены на жилье с начала года упали в Михнево, Малино и Верзилово В основном это отдаленные от МКАД города с традиционно низким ценником, которые более чувствительны к снижению спроса, пояснили эксперты Самое сильное снижение цен на вторичное жилье среди городов Московской области с января по август 2024 года зафиксировано в Михнево, Малино и Верзилово.

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