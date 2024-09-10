Названы города Подмосковья с самым подешевевшим жильем в 2024 году

Сильнее всего цены на жилье с начала года упали в Михнево, Малино и Верзилово В основном это отдаленные от МКАД города с традиционно низким ценником, которые более чувствительны к снижению спроса, пояснили эксперты Самое сильное снижение цен на вторичное жилье среди городов Московской области с января по август 2024 года зафиксировано в Михнево, Малино и Верзилово.