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«Ванкувер» продлил контракт с Блюгерсом на 2 года. Кэпхит – 1,8 млн долларов

Срок соглашения рассчитан на 2 года. Зарплата – 1,8 млн долларов в год в среднем. В минувшем сезоне Теодорс Блюгерс провел 68 игр в регулярном чемпионате и набрал 28 (6+22) баллов.

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