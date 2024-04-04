На Кубу прибыла первая российская нефть после долгого перерыва — Reuters

ИноТВ. На Кубу прибыли 90 тыс. метрических тонн российской нефти, сообщает Reuters. Россия и Куба ещё в 2022 году договорились о поставках нефти на Кубу после долгого перерыва со времён распада Советского Союза и совершили первую сделку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии