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На Кубу прибыла первая российская нефть после долгого перерыва — Reuters

На Кубу прибыла первая российская нефть после долгого перерыва — Reuters

ИноТВ.   На Кубу прибыли 90 тыс. метрических тонн российской нефти, сообщает Reuters. Россия и Куба ещё в 2022 году договорились о поставках нефти на Кубу после долгого перерыва со времён распада Советского Союза и совершили первую сделку.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Странно, а скорее почему же Венесуэла ограничила поставки нефтепродуктов на Кубу???
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7 час.

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