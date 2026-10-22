At least two people were killed in an attack on an airport in eastern Saudi Arabia, and it's unclear who initiated the attack.
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