Известная телесваха Роза Сябитова приоткрыла завесу тайны над своим здоровьем. В интервью Леди Mail.ru она честно признала, что ее профессиональная деятельность на телевидении стала причиной серьезных проблем со здоровьем.
Сябитова сообщила о неизлечимой болезни
Комментарии
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Модест
Девочка из старшей группы садика, 62 годика. Пора и о вечном подумать, хватит уже в ящике зависать, всех денег не заработаешь.
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17 час.
виктор комягин
да чтоб ты оглохла идиотка....и при чем тут варикоз от сидения на жопе? ты что у прилавка или у станка стоишь дебилка🤮🤮🤮🤮🤮
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16 час.
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