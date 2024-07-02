Сябитова сообщила о неизлечимой болезни

Девочка из старшей группы садика, 62 годика. Пора и о вечном подумать, хватит уже в ящике зависать, всех денег не заработаешь.

виктор комягин

да чтоб ты оглохла идиотка....и при чем тут варикоз от сидения на жопе? ты что у прилавка или у станка стоишь дебилка🤮🤮🤮🤮🤮