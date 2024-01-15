Доцент университета при правительстве: «Инициированный президентом форум позволит улучшить органы самоуправления»

Сегодня состоялось открытие Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России». Директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов объяснил «ФедералПресс» важность обновления органов самоуправления:«Концепция президента объединить работу и усилия всех уровней власти от муниципалитетов до федеральных структур показывает четкую выстроенную прозрачную системы.
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