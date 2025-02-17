Губернатор Василий Анохин вручил юбилейную медаль бывшему узнику фашистских концлагерей

Владимир Казимирович больше 30 лет трудился в сфере культуры, носит почетное звание «Заслуженного работника культуры Российской Федерации» Губернатор Смоленской области Василий Анохин вручил юбилейную медаль в честь 80-летия Великой Победы бывшему узнику фашистских концлагерей Владимиру Выговскому во исполнение поручения Президента России.
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