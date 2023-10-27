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Цены на курицу могут вырасти на 20-30% до конца года

Цены на курицу могут вырасти на 20-30% до конца года

Цены растут в первую очередь из-за инфляции, кроме того, курица продукт массового потребления Только с начала 2023 года куриные крылышки, бедрышки, шейки и грудки прибавили в цене больше 28%, а очередной скачок в 0,74% произошел на прошлой неделе, пишет "Парламентская газета".

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