Цены на курицу могут вырасти на 20-30% до конца года

Цены растут в первую очередь из-за инфляции, кроме того, курица продукт массового потребления Только с начала 2023 года куриные крылышки, бедрышки, шейки и грудки прибавили в цене больше 28%, а очередной скачок в 0,74% произошел на прошлой неделе, пишет "Парламентская газета".