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После падения сбитых дронов ВСУ в Ростовской области тушат два крупных пожара

После падения сбитых дронов ВСУ в Ростовской области тушат два крупных пожара

Близ хутора Лозной в Цимлянском районе Ростовской области бушует лесной пожар. Пожарные расчеты МЧС тем временем пытаются потушить крупное возгорание в Милютинском районе, которое произошло в результате падения дрона.

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