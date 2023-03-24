Общественная служба новостей

1 528 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • avershin1947mailru Авершин
    А в Китае скачивают и развиваются. Благодаря разным авторским и либеральным законам нам нужно спасибо сказать, что за...В Российском авто...
  • Борис
    Помнится для вступления в ВТО, запад потребовал усилить борьбу с пиратством. Так вот г-н Медведев, будучи Президентом...В Российском авто...
  • Виктор Астаповский
    Медведев на 100 прав,а ящик пондоры давно уже открытВ Российском авто...

Небензя пообещал опубликовать в ООН вопросы РФ к Британии по инциденту со Скрипалями

Небензя пообещал опубликовать в ООН вопросы РФ к Британии по инциденту со Скрипалями

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в пятницу, 24 марта, заявил о намерении опубликовать в международной организации вопросы, адресованные Россией властям Великобритании в связи с расследованием инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх