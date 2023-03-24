Небензя пообещал опубликовать в ООН вопросы РФ к Британии по инциденту со Скрипалями

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в пятницу, 24 марта, заявил о намерении опубликовать в международной организации вопросы, адресованные Россией властям Великобритании в связи с расследованием инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем.