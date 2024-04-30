Axios: Нетаньяху попросил Байдена помешать МУС выдать ордер на его арест

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента США Джо Байдена предотвратить выдачу Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордеров на арест израильских чиновников, сообщает Axios со ссылкой на источники.
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