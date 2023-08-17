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Грилиш не будет праздновать победу в Суперкубке Европы: «Гвардиола запретил. У нас матч через 3 дня»

Грилиш не будет праздновать победу в Суперкубке Европы: «Гвардиола запретил. У нас матч через 3 дня»

Вчера «Манчестер Сити» обыграл «Севилью» (1:1, по пен. 5:4) в матче за Суперкубок Европы. – Мы видели, как ты праздновал летом после победы в Лиге чемпионов.

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