Прогноз киевского аналитика ЖКХ: У послевоенной Украины не будет денег даже на канализацию

На Украине нет денег даже на ремонт канализаций и водопроводных труб в городах. Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко заявил эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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