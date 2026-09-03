Композитор Ревтов объяснил, что сильная мелодия остается основой будущего хита

Композитору проще написать песню для известного исполнителя, чем подобрать звучание начинающему артисту.
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