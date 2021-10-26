ЕС отказался финансировать борьбу Прибалтики с «мигрантами Лукашенко»

ЕС не будет финансировать строительство заграждений на своих внешних границах. Об этом по итогам консультаций с лидерами стран — членов содружества заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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