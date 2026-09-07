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FiNE NEWS

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МИД Южной Осетии опроверг заявления грузин об «общей Родине»

Министерство иностранных дел Южной Осетии выступило с критикой в адрес заявлений председателя правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклия Кирцхалия, который говорил об общей Родине грузин, абхазов и осетин.

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