Гепатит В: оздоровление народными методами

Традиционные методы лечения гепатита В включают полупостельный режим, диету, обильное питье. При хроническом гепатите необходима диета с достаточным содержанием белков и витаминов, особенно группы В и витамина С.
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