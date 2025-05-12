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Гепатит В: оздоровление народными методами

Гепатит В: оздоровление народными методами

Традиционные методы лечения гепатита В включают полупостельный режим,‭ ‬диету,‭ ‬обильное питье.‭ ‬При хроническом гепатите необходима диета с достаточным содержанием белков и витаминов,‭ ‬особенно группы В и витамина С.

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